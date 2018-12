La media spettacolo tra Parma e Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La tredicesima giornata di Serie A ci presenta un altro derby emiliano: tra Parma e Sassuolo siamo alla quarta edizione in casa dei ducali. E l'equilibrio regna sovrano perché c'è stata un'alternanza perfetta di risultati e le reti realizzate sono le stesse da ambo le parti. In Serie A curioso notare come il Parma sia riuscito a vincere 3-1 la prima volta che c'è stato questo incontro nella stagione 2013/14, mentre la stagione successiva i neroverdi hanno restituito la pariglia vincendo con lo stesso risultato.

Tre gare e sempre Parma e Sassuolo hanno realizzato almeno un gol. Si viaggia per il momento alla media di oltre 3 gol (3,33 per l'esattezza) a match: una media che è sinonimo di spettacolo.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

1 vittoria Parma

1 pareggio

1 vittoria Sassuolo

5 gol fatti Parma

5 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A PARMA

2008/2009 Serie B Parma vs Sassuolo 1-1

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2014/2015 Serie A Parma vs Sassuolo 1-3