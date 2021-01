La panchina l'arma in più del Napoli. Che fatica fa il Parma a segnare

Un solo pareggio dall'inizio del campionato per il Napoli. Quella di Gattuso è ovviamente la squadra che ne ha meno al suo attivo di tutta la Serie A. Il Parma ha vinto la sua seconda e ultima partita della stagione alla nona giornata ovvero il 30 novembre scorso (esattamente due mesi fa). Dopo quell'affermazione sono arrivati quattro pareggi e ben sei sconfitte.

Da diverso tempo non si verifica il pareggio tra Napoli e Parma nel capoluogo campano. L'ultimo si è verificato il 23 dicembre 2000, 2-2 con i gialloblu due volte in vantaggio e due volte raggiunti.

Il Parma è la squadra con il peggior attacco di tutta la Serie A con 14 gol all'attivo in 19 partite ed ha mandato a segno anche il minor numero di marcatori diversi, solo sei. Continua la particolarità sui rigori per gli emiliani che sono contemporaneamente quelli che ne hanno avuti meno a favore (1) e meno anche a sfavore (1). Ottimo contributo dalla panchina per il Napoli con le otto reti fin qui messe a segno da chi è entrato a partita in corso. Meglio c'è solo l'Atalanta con nove.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

11 vittorie Napoli

6 pareggi

5 vittorie Parma

35 gol fatti Napoli

23 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1948/1949 Serie B Napoli vs Parma 1-1

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2019/2020 Serie A Napoli vs Parma 1-2