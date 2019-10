La prima Brescia-Sassuolo in A? Sì, con sfida Balotelli-Berardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima volta di un Brescia-Sassuolo in Serie A.

Rondinelle ed emiliani, infatti, sono già stati avversari per 8 volte nei campionati professionistici italiani, ma in cadetteria.

Le sfide al Rigamonti hanno visto andare a segno sempre tutte e due le squadre in campo. Un totale di 15 centri che si traduce in una media di 3,75 gol per match. Fra l’altro con 4 punteggi finali tutti differenti fra loro.

I padroni di casa contano 2 successi, il più recente dei quali è del 2009-2010, quando alla sesta giornata ci scappò un 3-1. Ospiti in vantaggio con Zampagna (che si vide poi annullare il raddoppio), pareggio su rigore di Caracciolo, ripresa con le reti del definitivo sorpasso per merito di Caracciolo, prima, e Possanzini, poi.

L’unica vittoria degli ospiti è datata 2011-2012, 1-2 al 37esimo turno. Sansone e Troianiello siglarono lo 0-2, poi arrivò il gol della bandiera di Piovaccari.

Curiosamente quello appena citato è l’unico trionfo neroverde sui lombardi. Fra le mura di casa, che in B erano rappresentate dal Braglia di Modena, annoverano 3 segni X ed 1 KO.

Chiusura sullo stato di forma.

Entrambe sono reduci da 2 sconfitte senza soluzione di continuità. La formazione di Corini da Juventus e Napoli, quella di De Zerbi da Parma e Atalanta. La media punti/match del mese di settembre vede i bresciani viaggiare più lenti dei sassolesi, 0,75 contro 1,20.

Infine sarà interessante assistere al testa a testa fra Domenico Berardi, capocannoniere del torneo con già 5 centri, e Mario Balotelli, tornato al gol in A dopo un digiuno scattato il 22 settembre 2015.

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE B)

4 incontri disputati

2 vittorie Brescia

1 pareggio

1 vittoria Sassuolo

9 gol fatti Brescia

6 gol fatti Sassuolo