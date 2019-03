© foto di Giacomo Morini

I primi scontri diretti fra gli attuali mister di Atalanta, Gian Piero Gasperini, e ChievoVerona, Domenico Di Carlo, risalgono alla Serie B 2005-2006.

Alla nona giornata Crotone-Mantova terminò col punteggi di 1-1. Un girone più tardi, 30esimo turno, Mantova-Crotone finì 3-2.

L’anno seguente sempre in cadetteria, ma dalla panchina del Genoa, ecco la prima vittoria per Gasperini: Genoa-Mantova 2-1 alla 20esima giornata.

A oggi sono 12 i testa a testa fra i due tecnici in campionato.

Gasperini è in vantaggio per 7-3 in fatto di vittorie, 19-13 sul fronte delle marcature.

Quando giocano davanti ai propri sostenitori le squadre del mister originario di Grugliasco riescono sempre a marcare almeno una rete a quelle allenate da Di Carlo.

Non è tutto.

Il nerazzurro ha in corso una striscia di 4 vittorie di fila quando incrocia il collega. Mentre da quando guida la Dea ha sempre fatto punti contro i clivensi: 4 successi più 1 segno X.

L’ultima vittoria di Di Carlo su Gasperini? Risale alla stagione 2009/2010. E anche allora allenava il ChievoVerona…

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E DI CARLO IN CAMPIONATO

7 vittorie Gasperini

2 pareggi

3 vittorie Di Carlo

19 gol fatti squadre di Gasperini

13 gol fatti squadre di Di Carlo