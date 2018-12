La prima vittoria in A per Nicola? Proprio con Di Francesco!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Nicola ha un ottimo ricordo dei confronti con Eusebio Di Francesco. Proprio contro di lui ha ottenuto la prima vittoria assoluta in Serie A: è accaduto in Sassuolo-Livorno 1-4 alla seconda giornata del campionato 2013/14.

In casa Nicola ha ospitato due volte Di Francesco: una volta ha vinto (Livorno-Sassuolo 3-2 Serie B 2012/13) e una volta ha pareggiato. Il bilancio complessivo vede però il suo collega in vantaggio per tre vittorie a due.

Per il rientrante Davide Nicola che ha preso il posto di Julio Velázquez sulla panchina dell'Udinese, quella contro la Roma sarà la sua 77esima partita di A come allenatore. Per il momento può vantare uno score che recita così: 15 vittorie, 14 pareggi e 47 sconfitte. Livorno e Crotone le squadre allenate e due esoneri rimediati in tre stagioni nella massima categoria.

TUTTI I PRECEDENTI TRA NICOLA E DI FRANCESCO (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Nicola

1 pareggio

3 vittorie Di Francesco

8 gol fatti squadre Nicola

7 gol fatti squadre Di Francesco