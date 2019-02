La rimonta del Napoli a Parma. La panchina, la risorsa di Ancelotti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Parma in vantaggio in fatto di vittorie in casa contro il Napoli, ma grazie alle quattro affermazioni nelle ultime sei gare disputate in casa dei ducali, i partenopei sono in netta rimonta.

Il Napoli si presenta a questo appuntamento forte di sei risultati utili consecutivi ottenuti in campionato (tre vittorie e tre pareggi). Viceversa il Parma non sta andando bene in questa fase della stagione: ha perso le ultime due gare e ne ha perse tre delle ultime quattro.

La prima, il Napoli, contro l'ultima, il Parma. Parliamo della classifica dei gol realizzati da giocatori partiti dalla panchina: gli azzurri sono in vetta a questa graduatoria con 9 centri, gialloblu invece in coda con un solo gol all'attivo (insieme a Torino, Chievo, Genoa e Milan).

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

9 vittorie Parma

4 pareggi

7 vittorie Napoli

30 gol fatti Parma

25 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1948/1949 Serie B Parma vs Napoli 1-0

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2014/2015 Serie a Parma vs Napoli 2-2