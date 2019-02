© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio prima in classifica con 10 punti. Roma seconda a quota 9. Frosinone terzo e ultimo con 1 soltanto.

E’ questa la singolare classifica che potremmo costruire partendo dai risultati dei derby regionali che hanno visto impegnati i ciociari in Serie A.

Ma gialloblù e giallorossi vantano una partita in meno.

Così la Lupa ha la possibilità di superare in vetta i cugini biancocelesti, mentre i ciociari possono cogliere il primo successo e… fare 50 in Serie A. Perché alla vigilia di Frosinone-Roma sono 47 i punti raccolti da Ciofani e compagni nel massimo campionato italiano.

Non è tutto. I tifosi di casa non hanno ancora festeggiato un successo allo Stirpe. Un record, negativo, che i ragazzi di mister Baroni condividono con altre due formazioni del calcio professionistico nostrano: l’Alessandria nel girone A e la Paganese in quello C di Serie C. Sono queste le uniche tre squadre ancora alla ricerca della prima vittoria fra le mura amiche.

La Roma viene da 7 turni OK. Il Frosinone è reduce dal KO in casa della capolista.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A)

1 incontro disputato

0 vittorie Frosinone

0 pareggi

1 vittoria Roma

0 gol fatti Frosinone

2 gol fatti Roma

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE A)

Frosinone-Roma 0-2, 3° giornata 2015/2016