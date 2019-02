La Sampdoria è la squadra dei rigori (pro e contro). Udinese a digiuno da 6 anni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono 38 le partite disputate a Genova tra Sampdoria ed Udinese e sono solo 5 le vittorie dei bianconeri sul terreno di gioco dei blucerchiati. Il risultato ritardatario è proprio il successo dei friulani: l'ultimo è stato ottenuto il 10 dicembre 2012 (0-2 gol di Danilo e Di Natale), quindi poco più di sei anni fa.

Ottimo il contributo ricevuto dalla panchina da parte della squadra di Giampaolo: 5 reti arrivate da giocatori entrati a partita in corso (solo il Napoli ha fatto meglio con 8), mentre l'Udinese è in fondo a questa graduatoria con 1 solo gol (alle spalle ci sono Chievo e Genoa ancora fermi al palo). La Sampdoria è contemporaneamente la squadra che ha avuto il maggior numero di rigori a favore (l'ultimo domenica scorsa contro la Fiorentina) e quelli contro: 5 in entrambi i casi.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

20 vittorie Sampdoria

13 pareggi

5 vittorie Udinese

72 gol fatti Sampdoria

41 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1950/1951 Serie A Sampdoria vs Udinese 1-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2017/2018 Serie A Sampdoria vs Udinese 2-1