La Sampdoria ha smesso di pareggiare tre mesi fa. La Lazio a Genova...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra Sampdoria e Lazio, almeno in casa dei genovesi, si viaggia sul filo sottile dell'equilibrio. La Lazio viene da due vittorie consecutive nella Marassi blucerchiata, ma il punteggio che manca da più tempo è il pareggio che non si verifica dal 24 novembre 2013 (1-1).

A proposito di pareggi, la Sampdoria ha smesso di dividere la posta ormai da un bel pezzo. L'ultimo pareggio risale alla ventesima giornata, ovvero dal 3-3 sul campo della Fiorentina del 20 gennaio scorso. Da allora 6 vittorie e 7 sconfitte in campionato. Momento negativo per la Lazio in Serie A, con un solo punto ottenuto nelle ultime quattro partite.

La Sampdoria è la squadra in A che ha avuto il maggior numero di rigori a favore ed è anche l'unica in doppia cifra con 10 penalties calciati.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

18 vittorie Sampdoria

19 pareggi

17 vittorie Lazio

67 gol fatti Sampdoria

61 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Lazio 1-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2017/2018 Serie A Sampdoria vs Lazio 1-2