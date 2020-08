La seconda volta: Liverani prova a "vendicarsi" su D'Aversa

Secondo confronto assoluto in veste di allenatori per Liverani e D'Aversa. Il primo ed unico precedente fa riferimento al match di andata tra Parma e Lecce, gara vinta dagli emiliani per 2-0. Quest'oggi chi si gioca indubbiamente di più è proprio il tecnico dei salentini che sono ancora in lotta col Genoa per la permanenza in A.

La gara di andata è stata anche l'unica sfida tra Liverani e il Parma e tra D'Aversa e il Lecce, per cui i precedenti in questo senso sono presto fatti. Per Liverani questa è la prima, vera, stagione da tecnico di A. Aveva già allenato nella massima serie al Genoa dove era però stato esonerato dopo appena sei giornate nel campionato 2013/14. Fino ad oggi col Lecce ha ottenuto uno score di 9 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI LIVERANI VS D'AVERSA (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Liverani

0 pareggi

1 vittoria D'Aversa

0 gol fatti squadre Liverani

2 gol fatti squadre D'Aversa

TUTTI I PRECEDENTI LIVERANI VS PARMA

0 vittorie Liverani

0 pareggi

1 vittoria Parma

0 gol fatti squadre Liverani

2 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS LECCE

1 vittoria D'Aversa

0 pareggi

0 vittorie Lecce

2 gol fatti squadre D'Aversa

0 gol fatti Lecce