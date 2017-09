La Serie B fa bello l'Empoli e inibisce il Bari. Ma attenzione all'1-1...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Empoli-Bari è una sfida che riusciamo a trovare in tutte le categorie professionistiche del calcio italiano. Del resto queste squadre hanno una tradizione abbastanza importante, ma hanno anche vissuto momenti particolari nella loro storia che le hanno portate ad essere ora in A...e ora anche in C.

Se prendiamo in considerazione le sfide globali troviamo un bilancio perfettamente in parità con un triplice 4 (vittorie Empoli, vittorie Bari e pareggi). In Serie B però le cose non stanno esattamente così, anzi i rapporti di forza cambiano radicalmente. I precedenti ad Empoli per la cadetteria parlano di quattro vittorie dei padroni di casa, quattro pareggi e una sola affermazione dei pugliesi (0-1, 24 marzo 2013).

Attenzione all’1-1: è il risultato che si è verificato più spesso e quando queste due formazioni pareggiano è praticamente una certezza che finisca così.

TUTTI I PRECEDENTI AD EMPOLI (SERIE A, B E C)

4 vittorie Empoli

4 pareggi

4 vittorie Bari

15 gol fatti Empoli

12 gol fatti

LA PRIMA SFIDA A EMPOLI

1954/1955 Serie C Empoli vs Bari 0-1

L'ULTIMA SFIDA A EMPOLI

2013/2014 Serie B Empoli vs Bari 1-1