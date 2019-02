La sfida fra le peggiori difese di A. E attenzione ai calci di rigore...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soltanto Sampdoria e Juventus hanno calciato più rigori del ChievoVerona. Soltanto Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Cagliari hanno subito più rigori del Genoa.

Premesse d’obbligo in vista della prossima Chievo-Genoa valida per la 25esima giornata di Serie A 2018-2019.

Perché nelle ultime 7 sfide di campionato al Bentegodi fra i due club sono stati ‘fischiati’ ben 5 penalty: 4 in favore dei gialloblù, 1 per i rossoblù.

Curiosità, solo Paloschi nel torneo 2013-2014 è riuscito a fare centro dagli undici metri, doppietta nello stesso match.

Se a quanto appena scritto aggiungiamo il dato dei rigori parati da Sorrentino, Chievo, e Radu, Genoa, in questo torneo…

Il bilancio dei precedenti in Veneto è in perfetto equilibrio sul fronte dei risultati, 6 successi per parte e 4 pareggi, mentre vede in vantaggio di una lunghezza i clivensi per gol marcati, 13-12.

All’andata si impose il Grifone per 2-0 grazie alle reti di Piatek e Pandev.

Da segnalare che Chievo-Genoa sarà anche la sfida fra le peggior difese casalinga ed esterna del torneo.

Chiusura dal fronte classifica perpetua della Serie A col girone unico: il primo KO interno del ChievoVerona porta la data dal 22 dicembre 2001 e arrivò dopo 6 gare con altrettanti successi, 0-3 contro la Roma; la sconfitta numero 99 è arrivata un paio di settimane or sono, l’8 febbraio 2019, un altro 0-3 per mano della Roma.

Insomma, il Genoa potrebbe mettere la firma sul KO numero 100.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

16 incontri disputati

6 vittorie ChievoVerona

4 pareggi

6 vittorie Genoa

13 gol fatti ChievoVerona

12 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Genoa 0-1, 17° giornata 2008/2009

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Genoa 0-1, 24° giornata 2017/2018