La specialità della Cremonese e la propensione ai rigori del Benevento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è un solo precedente tra Cremonese e Benevento in casa dei grigiorossi. Fa riferimento al campionato di Serie C, stagione 2009/10, in cui i lombardi si imposero per 1-0.

Cremonese che non vince dalla 21esima giornata: da allora ha perso quattro partite e ne ha pareggiata una (più una giornata di riposo). Il Benevento lo scorso weekend ha visto interrompersi una striscia positiva di dieci gare.

Cremonese prima, Benevento seconda: sono queste due squadre a comandare la classifica dei 'clean sheet' (partite chiuse senza subire reti) in Serie B. Undici contro dieci a favore della squadra allenata da Rastelli. Il Benevento assieme a Pescara e Perugia, è la squadra che ha avuto il maggior numero di rigori a favore: sette.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE C)

1 vittoria Cremonese

0 pareggi

0 vittorie Benevento

1 gol fatto Cremonese

0 gol fatti Benevento

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A CREMONA

2009/2010 Serie C Cremonese vs Benevento 1-0