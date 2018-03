La squadra che ha fatto meno punti in casa affronta quella con più pareggi in trasferta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le ultime cinque sfide al Bentegodi fra Hellas Verona e Torino sono terminate tutte con un risultato positivo per i granata (quattro vittorie e un pareggio). Una serie positiva quella del Toro, che non ha fatto altro che capovolgere la tradizione in Veneto, con i piemontesi che si ritrovano in vantaggio in fatto di successi.

L'ultima vittoria dei gialloblu in casa in assoluto è Verona-Torino 2-0, stagione 2004/05, ma era nel campionato di B, con le firme di Behrami e Cossu e con il granata Marazzina che fallì un calcio di rigore. Se parliamo di A, è distante più di trent'anni: 18 gennaio 1987, 16esima giornata del torneo, l'Hellas di Bagnoli superò il Torino di Radice col risultato di 2-1, grazie alle reti di Elkjaer e di Pablito Rossi (a segno per gli ospiti Pileggi).

Il Verona è la squadra che in questo campionato di Serie A ha fatto meno punti in casa: 7, con due vittorie, un pareggio e nove sconfitte. Il Torino invece è quella che ha fatto registrare più pareggi in trasferta, ben 7, con 3 vittorie e 2 sconfitte.

TUTTE LE PARTITE A VERONA (SERIE A E B)

8 vittorie Hellas Verona

11 pareggi

12 vittorie Torino

26 gol fatti Hellas Verona

27 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

1957/1958 Serie A Hellas Verona vs Torino 2-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

2015/2016 Serie A Hellas Verona vs Torino 2-2