La varietà di marcatori del Napoli. Udinese leader nei 'clean sheet'

Il Napoli ha vinto 7 delle ultime 10 partite giocate pre e post blocco, una sola sconfitta in questo arco di campionato. Discreto periodo vissuto anche dall'Udinese: due vittorie, due pareggi e un solo KO.

4 soli i successi dell'Udinese a Napoli in 40 partite giocate nel capoluogo campano (media quindi una volta ogni dieci). L'ultimo è del 17 aprile 2011 un 2-1.

Il Napoli può vantare la bellezza di 15 giocatori diversi mandati a segno. Se non fosse per l'Inter (che è a 18) gli azzurri starebbero guardando tutti dall'alto, almeno sotto questo aspetto. Retroguardia Udinese sorprendente: con 12 gare chiuse senza prendere reti, la formazione allenata da Gotti è leader in quello che gli inglesi chiamano 'clean sheet'. Il dato più clamoroso riguardante i friulani resta lo zero alla casella rigori a favore e tra l'altro con un differenziale molto negativo (-9) tra penalty a favore e penalty contro.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

25 vittorie Napoli

11 pareggi

4 vittorie Udinese

75 gol fatti Napoli

43 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1942/1943 Serie B Napoli vs Udinese 2-1

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2018/2019 Serie A Napoli vs Udinese 4-2