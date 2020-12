La varietà offensiva del Brescia, ma di rigori nemmeno l'ombra. Il Pordenone...

vedi letture

E' una squadra che pareggia molto il Pordenone. La formazione neroverde detiene il primato in questo senso, in Serie B, perché fino a questo momento ha pareggiato la bellezza di 7 incontri su 11. In casa poi è en-plein: 5 partite e per 5 volte la squadra allenata da Tesser è uscita dal campo dividendo la posta coi propri avversari. Nell'ultimo weekend il Brescia è tornato al successo dopo tre turni di digiuno, ma è indubbio che le Rondinelle stessero pensando ad un altro campionato. I lombardi stentano fuori casa visto che fin qui hanno vinto una sola gara, pareggiato un'altra e poi perso in 3 circostanze.

Non ci sono precedenti tra Pordenone e Brescia: quella che si giocherà stasera sarà la prima sfida in assoluto, non solo in Serie B, tra queste due formazioni.

Su un aspetto il Brescia sta andando molto bene: è la squadra della serie cadetta ad aver mandato a segno il maggior numero di giocatori diversi. Sono già 13, più di un'intera squadra e più del doppio rispetto al Pordenone che è fermo a 6. Le Rondinelle ancora non hanno ricevuto nemmeno un rigore a favore, così come solo Cremonese e Cosenza. Per contro c'è da dire che il Pordenone non ha dovuto fronteggiare nemmeno un penalty, così come Venezia, Frosinone e Monza.