Lazio 11 rigori (a favore), Sampdoria zero (contro). Che sfida all’Olimpico!

Per ritrovare la vittoria nell’Olimpico biancoceleste la Sampdoria del testaccino Ranieri dovrà sfatare un tabù che l’accompagna ormai dallo scorso agosto: marcare nella prima mezz’ora del match.

Perché l’ultimo segno 2 in schedina è datato stagione 2004-2005 e la doppietta con cui i blucerchiati misero il timbro sulla sfida arrivò nei primi cinque minuti: Kutuzov al 1’, Flachi (su rigore) al 4’. Inutile la rete della bandiera di Rocchi al 64’.

Nelle prime 19 giornate disputate, invece, Quagliarella e compagni non sono stati in grado di marcare una rete entro il 30’ del primo tempo.

Eppoi di fronte avrà il club più prolifico fra il 76’ e il triplice fischio finale: 13 centri, di cui ben 6 nei minuti di recupero segnalati dalla lavagna del quarto uomo.

Ma Lazio-Sampdoria sarà interessante anche dagli undici metri… Di fronte, infatti, saranno la compagine che ne ha calciati più di chiunque altro, 11 per Immobile e compagni, di cui 7 fra le mura di casa, a quella che mostra ancora lo zero alla voce “penalty subiti”, l’ultimo in trasferta è dello scorso 5 maggio 2019 al Tardini di Parma.

L’undici di Inzaghi viene da 10 vittorie di fila e 13 match a punti senza soluzione di continuità. Nelle ultime 14 giornate è, con la Juventus, la squadra che ha fatto meglio di tutti, 35 punti. Ma a differenza dei bianconeri conta una gara in meno (in casa contro l’Hellas Verona).

La compagine di Ranieri ha cominciato il 2020 pareggiando ad occhiali nella Milano rossonera, 0-0, e sommergendo per 5-1 il Brescia al Ferraris. Pensare che nelle prime 9 giornate del campionato i punti raccolti furono 4 e la Lazio si impose per 3-0 in Liguria…

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

55 incontri disputati

31 vittorie Lazio

15 pareggi

9 vittorie Sampdoria

94 gol fatti Lazio

48 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Sampdoria 4-0, 8° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Sampdoria 2-2, 15° giornata 2018/2019