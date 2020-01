Lazio a Brescia per non ripetere l’inizio del 2019

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli ultimi due incroci in Serie A sono terminati col medesimo punteggio: 2-0 per la squadra ospite. Nel 2010-2011, 25esima giornata, marcarono Gonzalez al 17’ e Kozak al 58’. Nel 2004-2005, al terzo turno, segnarono Rocchi al 29’ e Fernando Couto al 45’.

Per trovare i padroni di casa a punti dobbiamo andare al 2003-2004, quando Mauri e Baggio firmarono il 2-1 (gol della bandiera di Cesar) alla 33esima giornata.

Così il grande ritardatario è il segno X. Senza gol non si vede dal 2002-2003. Con delle segnature dal 2001-2002, 1-1.

Brescia-Lazio è sfida andata in scena sia in Serie A che in cadetteria. E al secondo livello del calcio italiano è legata una delle curiosità del match: dai 7 scontri diretti fra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento sono arrivati 7 punteggi differenti.

Escludendo il recupero Brescia-Sassuolo, le Rondinelle sono in serie OK da 3 turni con 7 punti guadagnati grazie alle vittorie su Spal e Lecce e al pari di Parma. Gli Aquilotti hanno saltato l’ultima giornata del 2019 per affrontare la Supercoppa. Vengono da 8 successi senza soluzione di continuità e le gare a punti consecutive sono 11.

La squadra di Corini al Rigamonti conta 4 punti (1V – 1X – 6P; 8GF/17GS), peggior rendimento interno assieme al Lecce e seconda difesa casalinga più perforata. Quella di Inzaghi lontano dall’Olimpico vanta 16 punti (5V – 1X – 2P; 14GF/9GS), un bottino che vale la quinta piazza in una virtuale classifica delle trasferte.

Chiudiamo ricordando che… al primo impegno del 2019 il Brescia si impose per 2-0 a Perugia (Torregrossa e Donnarumma), mentre la Lazio andò KO 1-2 col Napoli (Immobile per i biancocelesti); infine sono 49 le reti marcate dai laziali ai lombardi in Serie A, 36 in casa più 13 in esterna.

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE A E SERIE B)

26 incontri disputati

13 vittorie Brescia

7 pareggi

6 vittorie Lazio

29 gol fatti Brescia

17 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Lazio 3-2, 10° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Lazio 0-2, 25° giornata 2010/2011