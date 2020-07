Lazio-Cagliari, la partita del riscatto

I biancocelesti non vincono dalla 29esima giornata. Nei successivi impegni hanno raccolto 1 pari (con l’Udinese) e 4 sconfitte. I rossoblù non conquistano i tre punti del 28esimo turno. Poi hanno fatto 4 segni X (affrontando Bologna, Fiorentina, Lecce, Sassuolo) e rimediato 2 KO.

Partita del riscatto, quindi, quella fra Lazio e Cagliari.

I padroni di casa vengono da 8 precedenti vittoriosi. Una serie iniziata col 2-1 nella stagione 2010-2011: ottava giornata, Floccari al 21’, Mauri al 53’, Matri al 59’. E con un rapporto gol fatti/gol subiti di 21/6.

Il più recente segno 2 in schedina è del 2009-2010. Gli isolani si imposero al decimo turno con l’1-0 griffato Matri.

E così il ritardatario è il pareggio che non fa capolino dal 2006-2007, quando la sfida dell’Olimpico terminò col punteggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

36 incontri disputati

24 vittorie Lazio

5 pareggi

7 vittorie Cagliari

67 gol fatti Lazio

34 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Cagliari 1-0, 10° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Cagliari 3-1, 17° giornata 2018/2019