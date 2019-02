Lazio e quella prima volta arrivata proprio alla 24^ giornata

© foto di Federico Gaetano

L’anno scorso fu la partita di Pellegri e Immobile. Entrambi gli attaccanti misero a segno una doppietta. Ma a portarsi l’intera posta in palio a casa fu la Lazio che così ritrovò quella vittoria che all’ombra della Lanterna le mancava dal 2009-2010.

E il più recente successo del Genoa?

Risale al campionato 2014-2015, quando Pinilla marcò la rete dell’1-0 che durò fino al triplice fischio finale.

Sfogliando i vecchi almanacchi di calcio scopriamo che sono già 4 i Genoa-Lazio alla 24esima giornata di Serie A. Il bilancio racconta di 2 vittorie dei padroni di casa, nel 1935-1936 e nel 1991-1992, 1 pareggio a reti inviolate, nel 2015-2016, e 1 successo degli ospiti, nel 1933-1934.

Ma quest’ultimo risultato ha un sapore particolare per i laziali. Rappresenta la prima affermazione in casa del Genoa dall’istituzione del campionato col girone unico. Allora terminò col punteggio di 1-2. I due gol laziali furono opera di De Maria, mentre il punto della bandiera genoana lo siglò Orlandini.

Tornando a tempi più recenti…

Anno scorso saltò del tutto il cosiddetto fattore casa: all’Olimpico ebbe la meglio il Grifone, al Ferraris si impose l’Aquila. Dovesse ripetersi la stessa musica e considerando la vittoria biancoceleste a Roma di qualche mese fa…

Fra l’altro il primo gol marcato dai liguri rappresenterebbe il numero 3.200 incassato dalla Lazio in Serie A, perché alla vigilia del match è ferma a quota 3.199.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

56 incontri disputati

32 vittorie Genoa

13 pareggi

11 vittorie Lazio

108 gol fatti Genoa

64 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Lazio 2-0, 2° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Lazio 2-3, 4° giornata 2017/2018