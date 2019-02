Lazio-Empoli è sfida da grandi numeri. Leggere per credere…

© foto di Federico Gaetano

Quando il tuo avversario segna una quantità di gol quattro volte maggiore… difficile tornare a casa con dei punti nel borsone.

L’Empoli mai ha vinto sul campo della Lazio. In 11 confronti diretti, 10 in Serie A più 1 in cadetteria, al massimo ci sono scappati dei segni X. Soprattutto ha incassato 28 reti. Marcandone la miseria di 7. L’ultima, al momento del calcio d’inizio della prossima sfida, sarà distante 4.345 giorni: Almiron il 18 marzo 2007. Riuscisse a interrompere questo digiuno, la Lazio subirebbe il gol numero 3.200 nella Serie A col girone unico, perché a oggi è ferma a quota 3.199 (1.231 in casa più 1.968 in trasferta).

Tornando agli esiti dei precedenti colpisce un altro dato: non c’è differenza fra il bilancio che rintracciamo dopo il primo o il secondo tempo. In entrambi i casi i biancocelesti contano 8 vittorie e 3 pareggi.

I ragazzi di Inzaghi scenderanno in campo a poco più di settanta ore dall’ultimo impegno, il derby regionale contro il Frosinone. Dopo 2 KO di fila contro Napoli e Juve, proprio in Ciociaria hanno ritrovato quei tre punti che mancavano dalla 18esima giornata.

Per l’undici di Iachini, al contrario, la vittoria è diventata tabù dopo il 2-1 rifilato al Bologna in occasione della 15esima giornata. Non solo. Lontano dal Castellani i successi sono ancora a quota zero in questo torneo. Così la più recente trasferta di Serie A con annessa vittoria risale al 23 aprile 2017, Milan-Empoli 1-2. In pratica 656 giorni fa.

Almeno nei ‘ritardi’, Lazio-Empoli sembra proprio una sfida da grandi numeri…

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

11 incontri disputati

8 vittorie Lazio

3 pareggi

0 vittorie Empoli

28 gol fatti Lazio

7 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Empoli 3-1, 20° giornata 1997/1998

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Empoli 2-0, 6° giornata 2016/2017