Lazio-Fiorentina sinonimo di spettacolo. Ma l'effetto Zeman è ancora possibile?

© foto di Federico Gaetano

La sfida tra Lazio e Fiorentina è una di quelle che, storicamente, è stata in grado di garantire gol e spettacolo. In fatto di successi, per quanto riguarda le partite giocate a Roma, ci troviamo davanti ad un netto vantaggio dei padroni di casa che conducono per 33 a 14, con 22 segni "x" a corredo. La Lazio ha realizzato quasi il doppio delle reti della Fiorentina: 119 a 65, ed è da questo dato che emerge la vera differenza.

Quanto a reti segnate, memorabile per il punteggio e lo scarto, il successo ottenuto dalla Lazio sulla Fiorentina il 5 marzo 1995: quella partita, c'era Zeman sulla panchina biancoceleste, finì 8-2. Sull'altra sponda invece segnaliamo una vittoria dei viola per 5-0 nella stagione 1959/60.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

33 vittorie Lazio

22 pareggi

14 vittorie Fiorentina

119 gol Lazio

65 gol Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1931/1932 Serie A Lazio vs Fiorentina 1-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2017/2018 Serie A Lazio vs Fiorentina 1-1