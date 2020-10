Lazio forza 4 in casa della Sampdoria. Ma un anno fa Immobile...

Un bilancio sostanzialmente in equilibrio quello prodotto dai precedenti Sampdoria-Lazio di campionato.

Fra Serie A, 54, e cadetteria, 2, sono già 56 gli incontri disputati.

I biancocelesti col 3-0 della passata stagione (doppietta di Immobile, che stavolta sarà assente per squalifica, e rete di Correa) hanno fatto poker. Nel senso che dal 2016-2017 hanno raccolto 4 vittorie senza soluzione di continuità. Per tre volte il segno 2 in schedina è comparso con un punteggio di 1-2.

Così la più recente vittoria dei blucerchiati è rappresentata, guarda caso, dal 2-1 del 2015-2016: Djordjevic al 3’, Fernando al 20’, De Silvestri al 78’.

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, le due compagini ripartono con due obiettivi nella classifica all time di Serie A col girone unico acciuffabili già sabato pomeriggio. Il Doria conta 2.398 punti (grazie a 726 vittorie e 679 pareggi). Un successo farebbe scollinare quota 2.400. Le Aquile in trasferta di punti ne contano invece 1.199 (per via di 314 successi e 396 segni X). In questo caso è sufficiente un risultato positivo per toccare i 1.200.

Dando uno sguardo ai dati prodotti dai due club in questa prima parte di campionato scopriamo che… la Sampdoria è la squadra che ha perso per strada più punti nel passaggio dal primo al secondo tempo dei match: -3, dai 6 all’intervallo per il tè ai 3 della classifica in corso di validità. Neppure le squadre che in graduatoria stanno dietro i blucerchiati (Cagliari, Udinese, Torino, Crotone) sono state capaci di fare peggio.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

56 incontri disputati

18 vittorie Sampdoria

19 pareggi

19 vittorie Lazio

68 gol fatti Sampdoria

66 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Lazio 1-1, 27° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Sampdoria-Lazio 0-3, 1° giornata 2019/2020