Lazio ha raggiunto quota 30 con la Samp. Immobile-Quagliarella si riparte dal 2-2

© foto di Federico Gaetano

La Sampdoria non sbanca l’Olimpico, sponda biancoceleste, ormai dal 23 gennaio 2005. Dopo questa vittoria dei doriani sono arrivate 9 vittorie della Lazio e 2 pareggi. Nel corso dell'ultima partita la Samp ha segnato più che nelle dieci partite precedenti (tre reti l'ultimo match, due nelle 10 gare che l'hanno preceduta) peccato però che ne abbia subite sette tutte insieme, per un rocambolesco 7-3! Quella della scorsa stagione è stata la vittoria numero 30 per i biancocelesti in casa contro i blucerchiati.

Immobile-Quagliarella: sarà sicuramente una delle sfide più interessanti che vedremo in campo quest'oggi. L'anno scorso, nonostante il risultato rotondo a favore della Lazio, finì in parità 2-2, con una doppietta a testa.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

30 vittorie Lazio

14 pareggi

9 vittorie Sampdoria

88 gol Lazio

46 gol Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1946/1947 Serie A Lazio vs Sampdoria 4-0

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2016/2017 Serie A Lazio vs Sampdoria 7-3