Lazio-Inter, classica di fine stagione con un precedente alla 38^ che...

© foto di Federico Gaetano

Alla 35esima fu 1-2 (stagione 2014-2015); alla 36esima ecco un 2-0 (2015-2016); alla 37esima, infine, un 1-3 (2016-2017).

Insomma, Lazio-Inter sembra diventata una classifica di fine campionato.

Negli ultimi 3 tornei, difatti, è andata in scena sempre nel mese di maggio e in uno degli ultimi 5 turni della Serie A.

Stavolta chiuderà la stagione di entrambi i club e… c’è già un precedente alla 38esima giornata.

Fu nel 2011-2012. Nerazzurri avanti per 1-0 all’intervallo, marcatore su calcio di rigore Milito al 45’. Nella ripresa si scatenarono i biancocelesti che trovarono 3 reti con Kozak (59’), Candreva (63’) e Mauri (nel recupero).

Assalto al quarto posto con sorpasso fallito e Biscione che chiudeva in sesta piazza.

All’andata fu 0-0. Il pari all’Olimpico manca dal 2007-2008, quando finì 1-1 (che è anche il risultato più ricorrente nei precedenti di A con le sue 11 caps).

La squadra di Inzaghi in casa conta 32 punti (9V – 5X – 4P), l’ultima battuta d’arresto è quella rimediata dalla Juventus campione d’Italia il 3 marzo scorso, poi ecco intervallarsi pareggi (con Bologna, Roma e Atalanta) a vittorie (Benevento e Sampdoria).

Quella di Spalletti in esterna di punti ne ha fatti uno in meno, 31 (8V – 7X – 3P), il più recente KO lontano dal Meazza è quello rimediato nella Torino granata, poi pareggio a Bergamo e vittoria in casa di ChievoVerona e Udinese.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

74 incontri disputati

26 vittorie Lazio

28 pareggi

20 vittorie Inter

101 gol fatti Lazio

91 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Inter 1-1, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Inter 1-3, 37° giornata 2016/2017