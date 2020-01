Lazio-Napoli e quel parziale di 0-6

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Agli albori della Serie A con la formula del girone unico il Napoli piazzò una striscia di 5 vittorie di fila in casa della Lazio. Fra l’altro senza incassare reti al passivo. Col 2-1 della passata stagione alla prima di campionato gli azzurri sono riusciti addirittura a fare meglio dei loro ‘antenati’. Perché alla vigilia della sfida valida per il 19esimo turno 2019-2020 i successi senza soluzione di continuità ammontano a 6.

Non solo.

Se gettiamo uno sguardo anche ai Napoli-Lazio ecco che i campani contano 15 punti negli ultimi 5 match, mentre le gare positive hanno raggiunto quota 8.

Eppure il bilancio degli scontri diretti con vista sul Tevere sorride ancora ai padroni di casa, davanti per numero di affermazioni, 26-18, e gol marcati, 86-71. Mentre i segni X ammontano a 20. L’ultimo 1 in schedina è però distante 8 stagioni, un 3-1 nel 2011-2012. Mentre la più recente volta a punti è del 2012-2013, pareggio per 1-1.

Di precedenti Lazio-Napoli alla 19esima giornata ne rintracciamo soltanto 1. Era il 2014-2015 e man of the match si rivelò Higuain, a rete dopo solo 18 minuti. Quindi il punteggio non sarebbe più cambiato dallo 0-1.

La squadra di Inzaghi fra le mura di casa ha fatto 20 punti (6V – 2X – 0P), un bottino che la piazza alle spalle della sola Juventus. Soprattutto, con 22 gol fatti e 7 reti subiti mette in mostra, allo stesso tempo, il secondo attacco più prolifico e la seconda difesa meno battuta a domicilio.

La compagine di Gattuso con 13 punti in trasferta (3V – 4X – 2P) ha fatto meglio solo del Milan se prendiamo in considerazione le 6 big del campionato. Comunque con 17 marcature vanta il terzo miglior reparto offensivo. Mentre a causa dei 14 centri subiti staziona a metà classifica per protezione della porta.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

64 incontri disputati

26 vittorie Lazio

20 pareggi

18 vittorie Napoli

86 gol fatti Lazio

71 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Napoli 0-2, 14° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Napoli 1-2, 1° giornata 2018/2019