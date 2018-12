© foto di Federico Gaetano

17 partite giocate all'Olimpico e due sole affermazioni della Spal. L'ultima volta che i ferraresi si sono imposti è stato il 19 settembre 1981 (vittoria per 2-1, ma sul neutro di Terni). Era una partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. La scorsa stagione fu questa la partita inaugurale del campionato e terminò con un pareggio che lasciò sorpresi perché nessuno si aspettava una Spal che potesse essere competitiva alla prima in A dopo un sacco di tempo, contro un avversario tra l'altro molto quotato.

Lazio più Spal uguale zero pareggi. E' incredibile vedere che nessuna di queste due squadre (sono le uniche in Serie A) abbia ancora pareggiato una partita in queste prime dieci giornate di campionato.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

8 vittorie Lazio

7 pareggi

2 vittorie Spal

32 gol fatti Lazio

13 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1951/1952 Serie A Lazio vs Spal 4-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2017/2018 Serie B Lazio vs Spal 0-0