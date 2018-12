Le larghe affermazioni del Torino e i due cicli positivi della Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina non può certo definire il campo del Torino un campo amico. Ovviamente non ci riferiamo al rapporto tra tifoserie, che è ottimo, ma pensiamo ai risultati ottenuti dai viola in casa dei granata. Il bilancio delle vittorie arride ampiamente al Toro che è in vantaggio per 38 successi a 13. Troviamo anche larghissime affermazioni del Toro in passato come il 7-2 della stagione 1946/47 o il 6-2 del 1940/41.

I viola hanno avuto due cicli favorevoli nei quali sono riusciti a violare lo stadio del Torino con continuità. Il primo a cavallo tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta (quattro vittorie e un pareggio in cinque gare) e il secondo è in piena era Prandelli ovvero tra la stagione 2006/07 e quella 2008/09 con tre vittorie consecutive, una delle quali, quella ottenuta il 18 maggio 2008, con una splendida rete in rovesciata di Osvaldo, che dette la qualificazione alla Champions League ai viola.

Gol dalla panchina? Praticamente assenti. Il Torino può vantare, si fa per dire, un solo gol realizzato da giocatori subentrati, mentre la Fiorentina è ancora a quota zero così come Frosinone, Genoa e Chievo.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

38 vittorie Torino

19 pareggi

13 vittorie Fiorentina

117 gol fatti Torino

74 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1931/1932 Serie A Torino vs Fiorentina 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2017/2018 Serie A Torino vs Fiorentina 1-2