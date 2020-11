Le molteplici soluzioni offensive dell'Atalanta. Verona, segnano sempre gli stessi

vedi letture

Prima dell'incontro con il Verona, l'Atalanta ha conseguito tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi), questo almeno in campionato. La seconda sconfitta stagionale, patita nello scorso weekend, ha portato i gialloblu verso la metà della classifica. Le sensazioni però intorno alla squadra allenata da Juric restano positive.

Quello di stasera è il match numero 39 che si gioca Bergamo (considerando la Serie A e B) tra Atalanta e Verona. Nerazzurri nettamente avanti come vittorie sugli avversari. Per i veneti solo sei successi in terra orobica: l'ultimo è il 2-1 ottenuto il 19 aprile 2014.

Il Verona è sempre in testa alla classifica dei clean sheet (partite chiuse senza subire gol), anche se adesso il plotone di vetta è davvero nutrito: Roma, Juventus, Milan, Napoli, Sassuolo, Spezia e Verona appunto, sono tutti a quota tre partite a porta imbattuta. L'Atalanta è invece prima, insieme al Sassuolo, per varietà di giocatori mandati a segno: nove. In questo caso il Verona è addirittura ultimo in A con tre soli marcatori diversi.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

22 vittorie Atalanta

10 pareggi

6 vittorie Verona

50 gol fatti Atalanta

26 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie B Atalanta vs Verona 0-0

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2019/2020 Serie A Atalanta vs Verona 3-2