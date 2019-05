Le sfide fra Ancelotti e Spalletti? Un 6-9 senza mezze misure

© foto di Insidefoto/Image Sport

La prima volta porta la data del 9 novembre 1997, era l’ottava giornata della Serie A, Parma-Empoli terminò col punteggio di 2-0 e Carlo Ancelotti conquistò i primi tre punti contro Luciano Spalletti.

I due tecnici successivamente si sono sfidati in altre 18 occasioni, l’ultima qualche mese nel girone d’andata quando Inter-Napoli terminò col punteggio di 1-0.

Curiosamente gli Ancelotti-Spalletti non sembrano avere mezze misure: 5 successi per il tecnico che oggi guida il Napoli, l’ultimo nella stagione 2005-2006, e 4 vittorie per il mister che oggi allena l’Inter, la più recente nel 2008-2009.

Da segnalare che il toscano ha in corso una serie positiva arrivata a quota 7 match contro l’emiliano: 5 affermazioni più 2 pareggi fra match disputati in trasferta e fra le mura di casa.

E così l’ultimo successo di Ancelotti su Spalletti è rappresentato dal 2-1 in Milan-Roma del 14 maggio 2006.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

6 vittorie Ancelotti

4 pareggi

9 vittorie Spalletti

20 gol fatti squadre di Ancelotti

22 gol fatti squadre di Spalletti