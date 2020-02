Le squadre di Juric segnano più del Milan, eppure…

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È in equilibrio il bilancio dei precedenti in campionato, 2 ed entrambi in Serie A, fra Stefano Pioli, Milan, e Ivan Juric, Hellas Verona.

Andarono in scena nella stagione 2016-2017. Nel girone d’andata Inter-Genoa terminò col punteggio di 2-0. In quello di ritorno Genoa-Inter si chiuse col risultato di 1-0.

Quindi un successo per parte e leggero vantaggio per il tecnico nato a Parma nel computo dei gol marcati dalle sue squadre.

Ammontano a 13, invece, gli incroci fra lo stesso Pioli e la squadra scaligera. In Serie B arrivarono guidando la Salernitana, prima, e il Modena, poi. In A, invece, con Bologna, Lazio e, per ultimo, Fiorentina.

Proprio il più recente testa a testa l’ha visto andare KO per 1-4 con i toscani. Tuttavia, tirando le somme, i numeri sono positivi.

Cosa che invece non accade cercando gli incroci fra il mister originario di Spalato e il Milan. Dopo la vittoria, alla prima, e il pareggio, alla seconda, sfida, difatti, ecco 2 sconfitte indossando la divisa sociale del Genoa 2018-2019 e dell’Hellas Verona 2019-2020.

Curiosità: fino a oggi le squadre allenate da Juric hanno marcato una rete in più del Diavolo.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E JURIC IN CAMPIONATO

1 vittoria Pioli

0 pareggi

1 vittoria Juric

2 gol fatti squadre di Pioli

1 gol fatto squadre di Juric

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’HELLAS VERONA IN CAMPIONATO

5 vittorie Pioli

5 pareggi

3 vittorie Hellas Verona

22 gol fatti squadre di Pioli

18 gol fatti Hellas Verona

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E IL MILAN IN CAMPIONATO

1 vittoria Juric

1 pareggio

2 vittorie Milan

4 gol fatti squadre di Juric

3 gol fatti Milan