Le statistiche – Avversari 16 volte, ma fra Iachini e Pioli regna l’equilibrio

Giuseppe Iachini (Fiorentina) ha ospitato Stefano Pioli (Milan) in Serie A in occasione di Palermo-Lazio 0-4 nel 2014-2015 e di Sassuolo-Fiorentina 1-0 nel 2017-2018. Prima c’erano però stati 4 scontri diretti in cadetteria a partire da un Vicenza-Salernitana 3-1 nell’annata 2003-2004.

Molto più numerosi, ben 10 in totale, gli scontri diretti a campi invertiti, vale a scrivere i Pioli-Iachini.

Quello che però colpisce è che dai 16 testa a testa emerge un bilancio in perfetto equilibrio: 6 successi per parte e 4 segni X. Unica differenza nel computo delle marcature, con il mister nato a Parma in vantaggio di 3 reti, 17-14.

Fra l’altro nell’ultimo confronto s’è imposto Pioli, Fiorentina-Empoli 3-1. Mentre nel penultimo Iachini, Sassuolo-Fiorentina 1-0 nel 2017-2018.

Dando uno sguardo agli incroci fra Iachini e il Milan, 10, scopriamo che il successo più recente del mister originario di Ascoli Piceno risale alla stagione 2016-2017, quando alla terza giornata fece 1-0 con la sua Udinese.

Curioso, al contrario, quanto emerge dalle sfide fra Pioli e la sua ex squadra (con la Fiorentina 69 panchine in Serie A e uno score di 24 vittorie, 24 pareggi, 21 sconfitte). Fra Serie A, 12 match, e cadetteria, 2 gare, non c’è traccia di segno X.

Concludiamo segnalando che Iachini ha totalizzato fino a oggi 49 pareggi nel massimo campionato italiano, 2 da quando è iniziata l’avventura in riva all’Arno.

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E PIOLI IN CAMPIONATO

6 vittorie Iachini

4 pareggi

6 vittorie Pioli

14 gol fatti squadre di Iachini

17 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E IL MILAN IN CAMPIONATO

2 vittorie Iachini

1 pareggio

7 vittorie Milan

9 gol fatti squadre di Iachini

17 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

7 vittorie Pioli

0 pareggi

7 vittorie Fiorentina

22 gol fatti squadre di Pioli

17 gol fatti Fiorentina