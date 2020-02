vedi letture

Le statistiche - Il Lecce ha fatto perdere uno scudetto alla Roma

Roma in difficoltà in questo momento. La squadra giallorossa viene da tre sconfitte consecutive e non ha ottenuto vittorie nelle ultime quattro gare. E' la prima volta che succede dall'inizio del campionato. Lecce invece che è on fire: tre successi consecutivi per i pugliesi prima di questo appuntamento all'Olimpico.

Il Lecce ha ottenuto una sola vittoria sul campo della Roma ed è stato un successo clamoroso: il 20 aprile 1986 i salentini, che si stavano avviando a retrocedere in Serie B, vinsero 3-2 facendo perdere lo scudetto alla Roma e consegnandolo alla Juventus. Dopo quel KO, serie consecutiva di 14 risultati utili (12 vittorie e 2 pari) conquistata dai capitolini.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

12 vittorie Roma

2 pareggi

2 vittorie Lecce

38 gol fatti Roma

16 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1985/1986 Serie A Roma vs Lecce 2-3



L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2011/2012 Serie A Roma vs Lecce 2-1