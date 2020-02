vedi letture

Le statistiche - Torino e Parma, una volta su due è X

In Serie A 15 sfide, in cadetteria 2. Ammontano a 17 i Torino-Parma di campionato disputati prima di quest’oggi.

Il bilancio vede in leggerissimo vantaggio gli emiliani.

I successi sono, infatti, 5-4 per i gialloblù. Mentre per gol marcati gli ospiti conducono 23-20.

A colpire è però l’alta frequenza con cui fanno capolino i pareggi. Praticamente la metà dei match s’è chiusa col segno X. E non a caso il punteggio più ricorrente è quello ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, con i suoi 3 gettoni presenza (raccolti però fra il 1989-1990 e il 1991-1992).

Il Torino (in casa: 4V – 2X – 6P con 11GF e 22GS) viene da 5 KO senza soluzione di continuità. Non fa punti dall’ultima giornata del girone d’andata. La classifica costruita con i risultati scritti dopo il giro di boa lo vede all’ultimo posto, dietro anche al Brescia e alla Spal.

Il Parma (in trasferta: 4V – 4X – 4P con 15GF e 19GS) s’è imposto nel derby emiliano con il Sassuolo. Però in questo torneo solo 2 volte è stato in grado di macinare 6 punti in due giornate successive.

La passata stagione Torino-Parma terminò col punteggio di 1-2: Gervinho, Inglese e Baselli i marcatori.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

17 incontri disputati

4 vittorie Torino

8 pareggi

5 vittorie Parma

20 gol fatti Torino

23 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Parma 0-0, 14° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Parma 1-2, 12° giornata 2018/2019