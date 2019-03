Lecce-Foggia capitolo 7 in Serie B

Un monologo giallorosso.

E’ quando emerge dal bilancio dei derby pugliesi Lecce-Foggia di Serie B. Una sfida che nel weekend scriverà il capitolo numero 7 della sua storia. A oggi i confronti andati in scena raccontano di 5 vittorie per i padroni di casa e 1 segno X, il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0, della stagione 1980-1981.

A colpire è però un altro dato: nei 6 match di cadetteria i rossoneri hanno marcato 1 solo gol. E’ successo nel torneo 1996-1997 con Colacone, che segnò il momentaneo 0-1, poi una doppietta di Francioso (col rigore decisivo al 94’) consegnò la vittoria ai padroni di casa.

Da ricordare che la sfida vanta anche uno storico precedente in Serie A. Nel 1993-1994 fu 0-2 con Bresciani e Roy nel tabellino dei marcatori.

Le due compagini arrivano a questo match con 15 punti di differenza, ma nel girone di ritorno entrambe ne hanno raccolti 11. Soprattutto in differenti classifiche si trovano vicine: per clean sheet Foggia a quota 4, Lecce a 6; per giocatori andati a rete siamo in pareggio, 11-11; infine nei gol arrivati dalla panchina è 3-2 per i rossoneri.

Senza scordare che un girone fa allo Zaccheria terminò col punteggio di 2-2.

CONFRONTI DIRETTI A LECCE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*

22 incontri disputati

15 vittorie Lecce

4 pareggi

3 vittorie Foggia

46 gol fatti Lecce

14 gol fatti Foggia

PRIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Foggia 1-0, 23° giornata 1978/1979

ULTIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Foggia 2-1, 3° giornata 1996/1997

* Non conteggiato lo scontro diretto nella Serie C 1945/1946.