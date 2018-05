Letizia manda in estasi il Carpi e spegne il sogno del Frosinone. Ma fino ad allora...

© foto di Federico Gaetano

Una sola vittoria ma molto pesante. E' quella che il Carpi ha ottenuto sul campo del Frosinone. Si tratta dell'1-0 che i biancorossi hanno inflitto ai gialloblu il 29 maggio 2017 al Matusa (gol decisivo siglato da Letizia) che ha proiettato il Carpi in finale dei play off di B. La finale, purtroppo per gli emiliani, sarà poi vinta dal Benevento, ma per qualche giorno il Carpi ha riaccarezzato il sogno di ritornare in A.

Prima di allora monologo Frosinone in casa propria, con tre vittorie in tre gare.

Il Carpi non sta passando un grande momento in campionato, perché non vince da sei gare (tre pareggi e tre sconfitte). Il Frosinone in casa è praticamente uno schiacciasassi: ha perso solo due partite delle 19 giocate ed ha ottenuto la bellezza di 39 punti (su 65) tra le mura amiche.

TUTTI I PRECEDENTI A FROSINONE (SERIE A E B)

3 vittorie Frosinone

0 pareggi

1 vittoria Carpi

4 gol fatti Frosinone

2 gol fatti Carpi

LA PRIMA SFIDA A FROSINONE

2014/2015 Serie B Frosinone vs Carpi 1-0

L'ULTIMA SFIDA A FROSINONE

2016/2017 Serie B (play off) Frosinone vs Carpi 0-1