Liverani vuole bissare il Lecce-Brescia di un anno fa

Doppio incrocio inedito in occasione di Lecce-Brescia.

Perché mai, prima di questa sera, Fabio Liverani e Diego Lopez sono stati avversari in campionato e nel ruolo di coach.

Non solo.

Lopez non ha mai messo alla prova le sue idee di calcio contro i salentini.

Liverani e le Rondinelle, al contrario, sono stati avversari in 4 occasioni: 3 in cadetteria e 1 in Serie A.

Il bilancio racconta di zero segni X (e questa è una notizia positiva in un match in cui il pareggio equivarrebbe a una sconfitta in ottica corsa salvezza), 3 KO (il più recente per 0-3 nel girone d’andata) e 1 successo.

Il colpo da tre punti avvenne un anno fa nella sfida fra le due squadre in Serie B. Curiosamente allora come stavolta Lecce-Brescia andò in scena in occasione della 35esima giornata. Tutti i giallorossi sperano in un bis…

TUTTI I PRECEDENTI FRA LIVERANI E IL BRESCIA CAMPIONATO

1 vittoria Liverani

0 pareggi

3 vittorie Brescia

3 gol fatti squadre di Liverani

7 gol fatti Brescia