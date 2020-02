Livorno a Verona era meglio giocare con Lucarelli e ad aprile

Nessun precedente in Serie B prima di questa stagione.

Il ChievoVerona ha sviluppato un percorso perfetto quando ha ospitato al Bentegodi il Livorno: 5 successi in altrettante sfide, tutte in A, incassando fra l’altro soltanto 2 reti al passivo.

Curiosamente i gol dei labronici hanno lo stesso papà e, a distanza di un anno uno dall’altro, sono stati marcati nello stesso mese. Lucarelli il 2 aprile 2006 firmò il momentaneo 1-1 prima che Obinna, su calcio di rigore, facesse 2-1 per i clivensi. Ancora Lucarelli il 22 aprile 2007 portò in vantaggio gli ospiti prima che Pellissier e Bogdani nella ripresa diventassero gli autori dell’1-1, prima, e del 2-1, poi.

Così l’unico testa a testa in cadetteria fra le due compagini è quello andato in scena un girone fa, nell’andata del campionato 2019-2020. Al Picchi fu un surreale 3-4. Perché all’inizio della ripresa il Livorno conduceva le danze col punteggio di 3-1 (Marsura al 5’, Pucciarelli al 6’, Marras al 25’, Marsura al 30’). Quindi una doppietta di Meggiorini (54’ e 58’) e la rete decisiva di Segre (89’) produssero il definito soprasso del ChievoVerona.

In casa i clivensi vantano 18 punti (5V – 3X – 5P con 18GF e 19GS). In trasferta il Livorno è fermo a 4 (0V – 4X – 9P con 5GF e 16GS).

Da sottolineare come l’ultimo successo esterno dei labronici risalga allo scorso primo maggio. Guarda caso anche allora i toscani giocarono al Bentegodi di Verona. Avversario però era quell’Hellas oggi in Serie A al posto dei cugini. Terminò col punteggio di 2-3.

In assoluto i gialloblù sono in serie positiva da 3 turni, gli amaranto vengono da 2 battute d’arresto senza soluzione di continuità.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A)

5 incontri disputati

5 vittorie ChievoVerona

0 pareggi

0 vittorie Livorno

10 gol fatti ChievoVerona

2 gol fatti Livorno