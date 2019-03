Livorno-Benevento: siamo all'atto numero otto in terra labronica. Le due squadre tornano ad affrontarsi in Toscana dopo quasi 32 anni dall'ultimo loro incontro. Per la prima volta si gioca per il campionato di Serie B (finora si è giocato solo per la C). Livorno si è dimostrata storicamente città ostile per il Benevento, perché mai i sanniti sono riusciti ad espugnare il terreno di gioco degli amaranto. Oltre a questo fatto c'è da aggiungere che i campani hanno realizzato solamente due reti all'Ardenza.

Buono fin qui il cammino in trasferta del Benevento che è la terza forza del campionato lontano da casa con 17 punti conquistati e sole due sconfitte subite. Meglio hanno fatto solo il Palermo con 21 e il Lecce con 19.

Ottimo momento in campionato per il Benevento che ha ottenuto ben dieci risultati utili consecutivi, ovvero sei vittorie e quattro pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI A LIVORNO (SERIE C)

3 vittorie Livorno

4 pareggi

0 vittorie Benevento

7 gol fatti Livorno

2 gol fatti Benevento

LA PRIMA SFIDA A LIVORNO

1978/1979 Serie C Livorno vs Benevento 1-1

L'ULTIMA SFIDA A LIVORNO

1986/1987 Serie C Livorno vs Benevento 1-1