Livorno off limits per il Cosenza. Il primato negativo delle due squadre

© foto di Federico Gaetano

La città labronica per il momento è off limits per il Cosenza. In cinque partite disputate a Livorno, i calabresi non sono mai riusciti a vincere, perdendo tre di queste cinque gare. Una sola volta il Livorno non è riuscito a perforare la difesa cosentina, ovvero nello 0-0 del 19 aprile 1987.

Buon momento quello che sta vivendo il Livorno che ha collezionato sette risultati utili consecutivi, anche se cinque di questi sette sono pareggi. Non male neanche il Cosenza che ha raggiunto sei risultati utili consecutivi con due successi e quattro divisioni della posta.

Livorno e Cosenza condividono un primato negativo; sono infatti le squadre della Serie B ad aver mandato a rete il minor numero di giocatori diversi: otto a testa.

TUTTI I PRECEDENTI A LIVORNO (SERIE B E C)

3 vittorie Livorno

2 pareggi

0 vittorie Cosenza

11 gol fatti Livorno

4 gol fatti Cosenza

LA PRIMA SFIDA A LIVORNO

1980/1981 Serie C1 Livorno vs Cosenza 4-0

L'ULTIMA SFIDA A LIVORNO

2002/2003 Serie B Livorno vs Cosenza 4-2