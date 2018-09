Livorno ricordi come si batte la Serenissima?

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La sfida fra Venezia e Livorno mancava in cadetteria dalla stagione 2003-2004.

Allora terminò col successo dei locali per 3-2. Lagunari in vantaggio di tre gol all’inizio della ripresa (Giubilato, Biancolino e Anderson), toscani che ad una manciata di minuti dalla conclusione del match si trovano sotto di una sola rete (Lucarelli, sì proprio l’attuale allenatore, e Danilevicius).

A fine stagione e dopo un’assenza di oltre mezzo secolo gli amaranto avrebbero comunque centrato la promozione in Serie A.

Storicamente quello degli arancioneroverdi è un campo ostico per il Livorno.

Su 18 incontri disputati fra A (4), cadetteria (10), e C (4) rintracciamo infatti 2 soli successi. Quello nel massimo torneo 1942-1943, 0-1 con rete di Stua, e quello in cadetteria 1932-1933, 1-2 con gol di Celant per i padroni di casa, Dossena e Aigotti per gli ospiti.

E così sabato pomeriggio, da quel lontano 9 ottobre 1932, saranno trascorsi 31.402 giorni. O se preferiamo: 85 anni, 11 mesi e 21 giorni.

Da notare che allora la denominazione dei veneti era Serenissima.

Chiudiamo con due parole sullo stato di forma.

Dopo la vittoria per 1-0 all’esordio, vittima lo Spezia, la squadra di Vecchi è andata incontro a 3 KO di fila. In settimana ha però usufruito del turno di riposo che potrebbe fare la differenze sul finale di match.

Anche i ragazzi di Lucarelli contano 3 sconfitte, ma l’unico risultato utile è un pareggio per 1-1 contro il Cosenza.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

18 incontri disputati

8 vittorie Venezia

8 pareggi

2 vittorie Livorno

24 gol fatti Venezia

18 gol fatti Livorno

PRIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Livorno 2-2, 17° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Livorno 3-2, 39° giornata 2003/2004