Mancini-Montella, spettacolo Samp ad Udine. Friulani ancora senza rigori

Tre risultati utili consecutivi per l'Udinese che con questi sette punti tira - per il momento - un sospiro di sollievo. Sei partite senza compromessi per la Samp che o vince o perde: tre vittorie e tre sconfitte, quindi un'equa distribuzione.

Udinese che ha una striscia di quattro risultati utili consecutivi in casa coi doriani. A questo appuntamento i bianconeri si presentano forti di tre vittorie e un pari. Il decimo ed ultimo successo dei genovesi ottenuto in Friuli è datato 10 maggio 2015, un roboante 4-1. A proposito di risultati roboanti però ci sono da segnalare anche il 7-1 a favore dell'Udinese del 22 gennaio del 1961. Ma la partita con più reti è stata un'altra, il 5-4 per la Samp del 5 gennaio 1997 firmato Mancini (tripletta) e Montella (doppietta).

L'Udinese è ancora alla ricerca del primo rigore di questo campionato. E' l'unica squadra in A a non essersi presentata dal dischetto e ha anche il peggiore differenziale tra penalty contro e a favore della massima categoria con -9. I primi tempi sono il tallone d'Achille della formazione allenata da Ranieri che, se le partite finissero all'intervallo sarebbe largamente ultima in classifica. Solo 11 le reti realizzate nei primi 45 minuti: anche in questo senso, ultima posizione occupata dai genovesi.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

18 vittorie Udinese

11 pareggi

10 vittorie Sampdoria

73 gol fatti Udinese

58 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Sampdoria 3-0



L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2018/2019 Serie A Udinese vs Sampdoria 1-0