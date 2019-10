Maran a -1 dalla vittoria numero 200 nei campionati pro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la terza vittoria consecutiva a Napoli, all’indomani di quelle contro Parma e Genoa, Rolando Maran andrà alla ricerca della sua vittoria numero 200 in carriera tra Serie A, cadetteria e C, gare di spareggio comprese. Il suo Cagliari affronterà a domicilio l’Hellas Verona di mister Ivan Juric, reduce dal pareggio casalingo contro l’Udinese.

I due tecnici si sfideranno per la quarta volta in carriera. Maran è imbattuto contro il collega gialloblù (1 vittoria, 2 pareggi) e risulta in vantaggio anche nel computo delle reti segnate delle sue squadre (3-2).

Di vecchia data, a partire dalla stagione 2005-2006 in cadetteria, è il primo dei 13 precedenti fra Maran e l’Hellas Verona. L’attuale allenatore del Cagliari vanta 4 successi, 5 segni X e 4 sconfitte contro i gialloblù. Il tutto con 14 reti fatte e 16 subite.

Il rovescio della medaglia è l’archivio dei precedenti tra Juric e il Cagliari. Il tecnico dell’Hellas Verona è in vantaggio per numero di vittorie (3-2) e non ha mai pareggiato con la formazione sarda, che risulta però davanti nel dato sulle reti fatte (12-10).

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E JURIC IN CAMPIONATO

1 vittoria Maran

2 pareggi

0 vittorie Juric

3 gol fatti squadre di Maran

2 gol fatti squadre di Juric

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E L’HELLAS VERONA IN CAMPIONATO

4 vittorie Maran

5 pareggi

4 vittorie Hellas Verona

14 gol fatti squadre di Maran

16 gol fatti Hellas Verona

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E IL CAGLIARI IN CAMPIONATO

3 vittorie Juric

0 pareggi

2 vittorie Cagliari

10 gol fatti squadre di Juric

12 gol fatti Cagliari