Maran cerca la prima vittoria col Milan. Pioli quella contro il collega ma...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cagliari-Milan è anche la sfida tra Rolando Maran e Stefano Pioli, ovvero i rispettivi allenatori di queste due squadre. E le squadre di Maran in casa hanno davvero un ottimo rendimento contro quelle di Pioli. Nessuna sconfitta, a fronte di 5 vittorie e 4 pareggi. Guardando anche le partite giocate in casa dal tecnico emiliano la situazione cambia, anche se l'attuale tecnico del Cagliari resta comunque in vantaggio.

Pioli ha una discreta tradizione contro il Cagliari, contro il quale è in vantaggio per 8 vittorie a 5, ma non vince contro i sardi da tre gare. L'ultima affermazione è l'1-0 ottenuto con la Fiorentina in casa alla 18esima giornata del campionato 2017/18.

Diametralmente opposta la situazione di Maran contro il Milan. Il trentino non è riuscito mai ad ottenere i tre punti contro i rossoneri. In undici partite giocate ha fatto punti (pareggi) solo in tre circostanze.

TUTTI I PRECEDENTI TRA MARAN E PIOLI (ANDATA E RITORNO)

7 vittorie Maran

6 pareggi

5 vittorie Pioli

25 gol fatti squadre Maran

22 gol fatti squadre Pioli

TUTTI I PRECEDENTI DI MARAN CON IL MILAN

0 vittorie Maran

3 pareggi

8 vittorie Milan

9 gol fatti squadre Maran

25 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI DI PIOLI CON IL CAGLIARI

8 vittorie Pioli

4 pareggi

5 vittorie Fiorentina

28 gol fatti squadre Pioli

19 gol fatti Cagliari