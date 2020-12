Maran è in vantaggio su Pioli

Quella del turno infrasettimanale sarà la ventesima sfida in campionato, Serie A più cadetteria, fra i tecnici Rolando Maran, Genoa, e Stefano Pioli, Milan.

Dai 19 precedenti faccia a faccia emerge un bilancio tutto sommato in equilibrio. Maran è in leggero vantaggio per successi, 7-6, e gol marcati dalle sue squadre, 25-24, mentre i pareggi ammontano a 6.

Il primissimo scontro diretto fra i due tecnici andò in scena in occasione di Brescia-Modena 2-2 nella Serie B 2005-2006. L’ultimo incrocio, alla 19esima giornata della Serie A 2019-2020, è stato in Cagliari-Milan 0-2.

Curiosità: Maran non ha mai battuto il Milan. Al massimo ha fatto dei pareggi, 3. Pioli e il Genoa sono in perfetto equilibrio: 7 vittorie per il mister originario di Parma e per il club ligure, 7 segni X.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E PIOLI IN CAMPIONATO

7 vittorie Maran

6 pareggi

6 vittorie Pioli

25 gol fatti squadre di Maran

24 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E IL MILAN IN CAMPIONATO

0 vittorie Maran

3 pareggi

9 vittorie Milan

9 gol fatti squadre di Maran

27 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E IL GENOA IN CAMPIONATO

7 vittorie Pioli

7 pareggi

7 vittorie Genoa

19 gol fatti squadre di Pioli

17 gol fatti Genoa