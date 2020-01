Maran, un ex esonerato dopo aver vinto 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà la prima volta di un Corini-Maran senza che sul prato da gioco ci siano il ChievoVerona e una compagine siciliana.

Perché le precedenti 3 sfide di campionato sono andate in scena in occasione di ChievoVerona-Catania e Palermo-ChievoVerona.

Il bilancio totale degli incroci in Serie A fra gli attuali mister di Brescia, Eugenio Corini, e Cagliari, Rolando Maran, è in perfetto equilibrio: 2 successi per parte, 1 segno X, 4 gol marcati e incassati.

Il mister delle Rondinelle, invece, è nettamente in vantaggio nelle sfide con i rossoblù: 5 match per 3 vittorie e 2 pareggi. Soprattutto, difesa ancora imbattuta.

Parità fra Maran e il Brescia: 4 affermazioni per parte e 3 match senza vincitori.

Da ricordare che il rossoblù è un ex. Allenò il Brescia nella cadetteria 2005-2006, trentuno giornate per un totale di 13 vittorie, 13 pareggi, 5 sconfitte. Poi, dopo un successo per 3-0 sul Pescara e la quinta posizione in classifica, ecco l’inaspettato esonero.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CORINI E MARAN IN CAMPIONATO

2 vittorie Corini

1 pareggio

2 vittorie Maran

4 gol fatti squadre di Corini

4 gol fatti squadre di Maran

TUTTI I PRECEDENTI FRA CORINI E IL CAGLIARI IN CAMPIONATO

3 vittorie Corini

2 pareggi

0 vittorie Cagliari

4 gol fatti squadre di Corini

0 gol fatti Cagliari

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E IL BRESCIA IN CAMPIONATO

4 vittorie Maran

3 pareggi

4 vittorie Brescia

12 gol fatti squadre di Maran

14 gol fatti Brescia