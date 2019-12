Mazzarri da mister X...a pochi pareggi. L'ultima beffa ai viola di...Benassi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'anno scorso il Torino ha combattuto fino all'ultimo per vincere 'la classifica dei pareggi'. Quest'anno almeno fino a questo punto del campionato, troviamo solo due divisioni della posta per la squadra granata. Meno ha pareggiato solo il Brescia. Montento negativo per la Fiorentina che ha perso le ultime tre partite e non vince dalla decima giornata (2-1 sul campo del Sassuolo, il 30 ottobre scorso).

Torino nettamente in vantaggio sulla Fiorentina negli scontri diretti giocati nel capoluogo piemontese. Anche se il risultato che manca da più tempo (ritardo relativo) è proprio la vittoria dei granata. Ultima affermazione, tre partite fa, il 2-1 del 2 ottobre 2016 con un gol tra l'altro realizzato da Benassi, giocatore che milita attualmente in maglia viola.

Due squadre, Torino e Fiorentina, che aumentano molto il loro fatturato di reti nella ripresa. La compagine allenata da Mazzarri ha fin qui realizzato 10 dei suoi 16 gol nei secondi 45 minuti. I gigliati addirittura 13 su 18 nel corso del secondo tempo, ovvero il 72%.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

38 vittorie Torino

20 pareggi

13 vittorie Fiorentina

118 gol fatti Torino

75 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1931/1932 Serie A Torino vs Fiorentina 1-0



L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2018/2019 Serie A Torino vs Fiorentina 1-1