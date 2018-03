Mazzarri e Allegri, dal derby di Milano a quello di Torino

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Una vittoria col punteggio di 2-0.

Potremmo riassumerla così la differenza che emerge dai Mazzarri-Allegri di campionato. Perché il tecnico che oggi guida il Torino è avanti di 1 successo e 2 marcature sul collega che occupa la panchina della Juventus.

L’ultima volta che si sono sfidati in Serie A?

In occasione di un altro derby, quello di Milano, stagione 2013-2014, con i nerazzurri squadra di casa e, poi, vittoriosi per 1-0.

Dando uno sguardo anche ai confronti a campi invertiti ecco che Massimiliano Allegri finisce per condurre, stavolta lui per un successo con lo score di 2-0, su Walter Mazzarri: 3-2 in fatto di affermazioni, 16-14 sul fronte dei gol marcati.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

2 vittorie Mazzarri

5 pareggi

3 vittorie Allegri

14 gol fatti squadre di Mazzarri

16 gol fatti squadre di Allegri