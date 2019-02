Mazzarri ha sommerso di gol Di Francesco. Ma i precedenti raccontano che...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le sue squadre hanno segnato il triplo delle reti di quelle dell’avversario, eppure il bilancio dei testa a testa è ancora in bilico.

Perché Eusebio Di Francesco e Walter Mazzarri si sono sfidati per 5 volte in campionato. In 2 occasioni ha avuto la meglio l’attuale allenatore della Roma, mentre in 3 circostanze s’è imposto il trainer oggi sulla panchina del Torino.

A squilibrare la bilancia dei gol sono però due soli match: 2013-2014, Sassuolo-Inter 0-7; 2014-2015, Inter-Sassuolo 7-0.

Da sottolineare come gli ultimi 2 testa a testa in ordine di tempo abbiano premiato Di Francesco.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E MAZZARRI IN CAMPIONATO

2 vittorie Di Francesco

0 pareggi

3 vittorie Mazzarri

6 gol fatti squadre di Di Francesco

18 gol fatti squadre di Mazzarri