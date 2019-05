Mazzarri, manca la vittoria con Inzaghi. Ma occhio a Milinkovic-Savic

Una sola volta Walter Mazzarri ha sfidato il collega Simone Inzaghi tra le mura amiche. E' successo la scorsa stagione proprio in occasione un Torino-Lazio, che ha visto prevalere i biancocelesti per 1-0, rete decisiva realizzata da Sergej Milinkovic-Savic al 56'. Complessivamente sono due i precedenti tra questi due allenatori e per il momento non si registrano vittorie da parte del tecnico toscano, perché al precedente che abbiamo già citato si aggiunge l'1-1 dell'andata di questo campionato. Curiosamente anche questa volta a punire Mazzarri ci ha pensato Milinkovic-Savic riportando in parità le sorti dell'incontro, dopo il vantaggio realizzato da Belotti.

TUTTI I PRECEDENTI TRA MAZZARRI E INZAGHI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Mazzarri

1 pareggio

1 vittoria Inzaghi

1 gol fatto squadre Mazzarri

2 gol fatti squadre Inzaghi